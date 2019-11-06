Tödlicher FamilienkriegJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Tödlicher Familienkrieg
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau liegt vergiftet in ihrem Schuhgeschäft, die Registrierkasse ist geplündert. Familie und Bekannte sind erschüttert, aber die Trauer erweist sich als reine Heuchelei: Der Ehemann hat eine Affäre und wollte für seine Geliebte frei sein. Und der Sohn hasst seine Mutter, weil sie ihn wegen Drogenbesitzes bei der Polizei angezeigt und ihm jegliche finanzielle Unterstützung gestrichen hat... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1