Die Sexgierige Taucherin

SAT.1Staffel 2Folge 51vom 06.11.2019
Folge 51: Die Sexgierige Taucherin

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Spind einer Tauchschule wird die Leiche eines Mannes gefunden. Nur drei Personen hatten Zugang dazu: der Hausmeister der Tauchschule, der sich als alkoholsüchtiger Ex-Sträfling entpuppt, die Ehefrau des Toten, die als sexhungrige Tauchlehrerin bekannt ist, und der hoch verschuldete Besitzer der Tauchschule. Jeder der drei Verdächtigen beteuert seine Unschuld. Doch dann taucht ein geheimes Überwachungsvideo auf, und die Kommissare werden Augenzeugen eines Mordes... Rechte: Sat.1

