K 11 - Kommissare im Einsatz

Grüße aus dem Jenseits

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein berühmter HipHop-Star hat während einer Promotiontour einen tödlichen Autounfall - angeblich stand er stark unter Alkohol. Seine Witwe glaubt nicht an den Unfall und bittet die Kommissare, der Sache nachzugehen. Während ihrer Ermittlungen stoßen sie ins schmierige Showgeschäft: geldgeile Musikproduzenten, ahnungslose Starletts und brutale Bodyguards. Plötzlich tauchen unveröffentlichte Songs des verunglückten Sängers auf. War der Tod des HipHoppers nur ein Promotiongag? Rechte: Sat.1

