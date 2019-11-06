K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Grüße aus dem Jenseits
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein berühmter HipHop-Star hat während einer Promotiontour einen tödlichen Autounfall - angeblich stand er stark unter Alkohol. Seine Witwe glaubt nicht an den Unfall und bittet die Kommissare, der Sache nachzugehen. Während ihrer Ermittlungen stoßen sie ins schmierige Showgeschäft: geldgeile Musikproduzenten, ahnungslose Starletts und brutale Bodyguards. Plötzlich tauchen unveröffentlichte Songs des verunglückten Sängers auf. War der Tod des HipHoppers nur ein Promotiongag? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
