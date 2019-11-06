K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Tödliches Doppelleben
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Freund eines Imbissbudenbesitzers wird in dessen Laden mit drei Schüssen hingerichtet. Alles deutet auf einen Überfall auf den Imbiss hin, aber die Kommissare sind skeptisch. Das vermeintlich zufällige Opfer war im Pornogeschäft tätig. Offensichtlich war der Tote dort in einen AIDS-Skandal verwickelt. Musste er sterben, weil er das tödliche Geheimnis eines Kollegen kannte? Dann geschieht ein weiterer Anschlag... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1