SAT.1Staffel 2Folge 54vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein katholischer Priester wird beschuldigt, eine Sexaffäre zu haben. In seiner Kirche prangen böse Botschaften wie "Tod dem Ehebrecher". Der Geistliche wiegelt die Vorwürfe ab und leugnet. Kurze Zeit später wird ein junger Mann neben dem Altar der Kirche erschlagen. Bei der Leiche finden die Kommissare eine Sprühdose und eine Farbschmiererei, auf der der Pfarrer erneut des Ehebruchs bezichtigt wird. Ist der Priester zum Mörder geworden, um sein dunkles Geheimnis zu waren? Rechte: Sat.1

