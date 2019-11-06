Vergewaltigung aus RacheJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Vergewaltigung aus Rache
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau wird überfallen und vergewaltigt. Der Ehemann des Opfers vermutet zwei verurteilte Schwerverbrecher hinter der Tat. Er hatte vor Jahren gegen sie ausgesagt und die Täter schworen Rache. Als die Kommissare die Verdächtigen befragen wollen, kommt es zu einer Schießerei, nach einer einer festgenommen werden kann. Dann verschwindet plötzlich die Ehefrau. Hat der zweite Vergewaltiger sie entführt? Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1