K 11 - Kommissare im Einsatz

Vergewaltigung aus Rache

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 06.11.2019
Vergewaltigung aus Rache

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau wird überfallen und vergewaltigt. Der Ehemann des Opfers vermutet zwei verurteilte Schwerverbrecher hinter der Tat. Er hatte vor Jahren gegen sie ausgesagt und die Täter schworen Rache. Als die Kommissare die Verdächtigen befragen wollen, kommt es zu einer Schießerei, nach einer einer festgenommen werden kann. Dann verschwindet plötzlich die Ehefrau. Hat der zweite Vergewaltiger sie entführt? Rechte: Sat.1

