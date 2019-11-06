K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Tod einer Tyrannin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau wird in ihrer Villa niedergestochen. Ihre Tochter ist die einzige Augenzeugin, doch sie steht unter Schock und kann sich an nichts erinnern. Dann kommen die Kommissare hinter das dunkle Geheimnis der Toten: Sie hatte ihrer minderjährigen Tochter vor 16 Jahren das Kind weggenommen und ließ sie im Glauben, das Kind sei gestorben. Kurz vor dem Tod ihrer Mutter hat die Tochter erfahren, dass ihr Kind noch am Leben ist... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1