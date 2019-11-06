Das orientalische SexluderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Das orientalische Sexluder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein sexsüchtiger Basketballspieler wird brutal ermordet - verdächtig ist seine Frau, weil sie die außerehelichen Eskapaden ihres Mannes nicht mehr ertragen konnte. Aber auch eines seiner Groupies könnte die Mörderin sein - sie wurde von dem prominenten Sportler eiskalt abserviert. Dann entdecken die Kommissare Liebesbriefe und das Erpresserschreiben einer mysteriösen Unbekannten. Die fremde Frau wollte eine Liebesnacht mit dem Basketballstar erpressen ... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1