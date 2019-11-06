Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das orientalische Sexluder

SAT.1Staffel 2Folge 63vom 06.11.2019
Das orientalische Sexluder

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 63: Das orientalische Sexluder

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein sexsüchtiger Basketballspieler wird brutal ermordet - verdächtig ist seine Frau, weil sie die außerehelichen Eskapaden ihres Mannes nicht mehr ertragen konnte. Aber auch eines seiner Groupies könnte die Mörderin sein - sie wurde von dem prominenten Sportler eiskalt abserviert. Dann entdecken die Kommissare Liebesbriefe und das Erpresserschreiben einer mysteriösen Unbekannten. Die fremde Frau wollte eine Liebesnacht mit dem Basketballstar erpressen ... Rechte: Sat.1

