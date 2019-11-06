Tödliches BankgeheimnisJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Tödliches Bankgeheimnis
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kommissarin Rietz wird Zeugin eines Bankraubs: Mit Hilfe eines ferngesteuerten Autos wird eine millionenschwere Beute geklaut. Die Jagd auf den Bankräuber beginnt, und als die Kommissare den Täter finden, passiert das Unglaubliche: Er geht mitsamt der Beute bei einer gewaltigen Explosion in die Luft! Der Täter wurde gelinkt, in seinem Auto befand sich außer der Bombe nur Falschgeld. Die Spur leitet die Kommissare in ein Netz aus illegalem Glücksspiel und falschen Bankgeschäften. Rechte: Sat.1
