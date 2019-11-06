K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Rache der Rivalin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Autofahrer fährt eine Frau an und flieht - am nächsten Tag wird der Freund des Opfers ermordet. Die Frau verdächtigt ihren Ex-Freund, weil er sie seit der Trennung terrorisiert. Doch er hat ein Alibi für beide Attentate. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote verheiratet war. Seine hochschwangere Ehefrau wusste angeblich nichts von seiner Affäre. Steckt sie hinter den beiden Anschlägen? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1