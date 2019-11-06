Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 65vom 06.11.2019
Ein Autofahrer fährt eine Frau an und flieht - am nächsten Tag wird der Freund des Opfers ermordet. Die Frau verdächtigt ihren Ex-Freund, weil er sie seit der Trennung terrorisiert. Doch er hat ein Alibi für beide Attentate. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote verheiratet war. Seine hochschwangere Ehefrau wusste angeblich nichts von seiner Affäre. Steckt sie hinter den beiden Anschlägen? Rechte: Sat.1

