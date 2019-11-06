K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Tödliche Untreue
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine verheiratete Frau kommt bei einem Brand ums Leben. Die erste Spur am Tatort: vier benutzte Kondome - nicht vom Ehemann: Die Tote pflegte den Umgang mit Callboys. Der eifersüchtige Ehemann gerät unter Verdacht, weil sich seine reiche Frau scheiden lassen wollte. Er sollte bei der Trennung leer ausgehen... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1