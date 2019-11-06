K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Mörderische Sexfalle
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Verkäuferin eines Modehauses behauptet, dass ihr Chef sie vergewaltigt hat. Ihr Vorgesetzter ist zwar als sexgieriger Macho bekannt, bestreitet aber die Tat. Am nächsten Tag wird die Frau in ihrer Wohnung ermordet - alle Beweise sprechen gegen ihren Chef. Nur ein kleiner Hemdknopf passt nicht in die Reihe der Indizien und offenbart den Kommissaren ein Familiengeheimnis... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1