K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Der Rosenmörder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein kleiner Junge vermisst seine Mutter - eine Frau bringt ihn aufs Kommissariat. Er spricht nur wenig Deutsch, kann den Kommissaren aber erklären, dass seine Mutter bei einer Blumendrückerbande arbeitet. Eine erste Spur führt die Ermittler in ein ehemaliges Industriegelände, dem Zentrum der Drückerbande, - dort finden sie zwischen den Blumen eine Männerleiche... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1