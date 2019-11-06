K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Kommissar in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Restaurantbesuch wird für Kommissar Naseband zu einer lebensbedrohlichen Situation: Zwei bewaffnete Männer nehmen die Gäste als Geiseln. Die Täter haben kurz davor einen Geldtransporter überfallen und sind auf der Flucht. Michael Naseband kann sich vor den Geiselnehmern verstecken und seine Kollegen informieren - doch dann wird er von den Männern entdeckt und als Kommissar entlarvt. Die Geiselnehmer drohen, ein fürchterliches Blutbad anzurichten ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1