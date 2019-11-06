Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache am Busendoktor

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 06.11.2019
Rache am Busendoktor

Rache am BusendoktorJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 76: Rache am Busendoktor

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Patientin eines Schönheitschirurgen nimmt aus Rache dessen Ehefrau als Geisel - der Arzt hatte bei ihrer Brust-OP gepfuscht: Eine Brust hat sich entzündet und musste amputiert werden. Ihr Leben ist zerstört, nun will sie das Leben des Schönheitschirurgen zerstören. Die Kommissare können die Geiselnahme unblutig beenden und nehmen die Täterin mit ins Kommissariat. Da die Haftgründe nicht ausreichen, wird die Geiselnehmerin wenige Stunden später wieder entlassen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen