K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Rache am Busendoktor
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Patientin eines Schönheitschirurgen nimmt aus Rache dessen Ehefrau als Geisel - der Arzt hatte bei ihrer Brust-OP gepfuscht: Eine Brust hat sich entzündet und musste amputiert werden. Ihr Leben ist zerstört, nun will sie das Leben des Schönheitschirurgen zerstören. Die Kommissare können die Geiselnahme unblutig beenden und nehmen die Täterin mit ins Kommissariat. Da die Haftgründe nicht ausreichen, wird die Geiselnehmerin wenige Stunden später wieder entlassen ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1