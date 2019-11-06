K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Die Todesclique
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mädchen wird erwürgt in einer Autowerkstatt gefunden - das ist bereits der dritte Todesfall in der Familie des Autohauses. Das Opfer ist eine Freundin des Sohnes der Autohausbesitzerin. Er, das Mädchen und seine Clique feierten eine ausgelassene Party, danach verschwand sie spurlos. Die Kommissare ermitteln im Freundeskreis des Opfers und decken Stück für Stück ein Mosaik aus Lügen, Intrigen und Betrug auf... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1