K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Tod einer Mörderin
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kommissarin Rietz wird in einem Restaurant Zeugin eines Mordkomplotts: Tatsächlich wird am gleichen Tag ein Anschlag auf den reichen Besitzer des Lokals verübt. Nur durch Glück überlebt er die Schüsse, die auf ihn abgegeben wurden. Kurze Zeit später bricht der Mann erneut zusammen: In seinen Vitamintabletten finden sich Spuren von Arsen. Als die Kommissare seine Ehefrau verhaften wollen, wird sie selbst Opfer eines Anschlags. Rechte: Sat.1
