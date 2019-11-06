K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Rache eines Sexopfers
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Frau und ihr Geliebter werden erschossen - eine Spur im Tagebuch der Toten führt die Kommissare in ihre Vergangenheit. Während der Schulzeit erhielt das Opfer Morddrohungen einer Schulkameradin. Das Mädchen wurde damals vergewaltigt und gibt der Toten und zwei weiteren Freundinnen die Schuld. Die Ermittler können die Vergewaltigte ausfindig machen, und Kommissarin Rietz ermittelt undercover auf der Schießbahn der Verdächtigen. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1