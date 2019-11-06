K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Die dicke Tochter
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird in einem Lagerraum über eine Woche eingesperrt, um nicht zu verdursten, trinkt sie ihren eigenen Urin - dennoch, sie stirbt. Als die Kommissare die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf ein grausames Familiendrama, in das die Frau verwickelt war. Mehrere Verdächtige hatten einen Grund, die Frau zu töten. Doch wessen Motiv ließ sie in die tödliche Falle tappen? Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1