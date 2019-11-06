Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexattacke im Boxring

SAT.1 Staffel 2 Folge 93 vom 06.11.2019
23 Min. Ab 12

Eine Boxerin wird erschossen, die erste Spur führt zu ihrem Ex-Verlobten, den sie am Tag der Hochzeit vor dem Altar sitzen ließ. Die Obduktion ergibt, dass die Tote schwanger war - der Ex-Verlobte kann nicht der Vater des Kindes sein, weil er zum Zeitpunkt der Zeugung auf Montage war. Er glaubt, dass die Boxerin ein Verhältnis mit ihrem Trainer hatte. Noch bevor die Kommissare den mit den Vorwürfen konfrontieren können, gibt es eine Geiselnahme im Box-Club... Rechte: Sat.1

