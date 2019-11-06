K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Sexattacke im Boxring
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Boxerin wird erschossen, die erste Spur führt zu ihrem Ex-Verlobten, den sie am Tag der Hochzeit vor dem Altar sitzen ließ. Die Obduktion ergibt, dass die Tote schwanger war - der Ex-Verlobte kann nicht der Vater des Kindes sein, weil er zum Zeitpunkt der Zeugung auf Montage war. Er glaubt, dass die Boxerin ein Verhältnis mit ihrem Trainer hatte. Noch bevor die Kommissare den mit den Vorwürfen konfrontieren können, gibt es eine Geiselnahme im Box-Club... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1