K 11 - Kommissare im Einsatz

Models im Drogensumpf

SAT.1Staffel 2Folge 95vom 06.11.2019
Models im Drogensumpf

Models im DrogensumpfJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 95: Models im Drogensumpf

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein verzweifelter Notruf geht bei der Polizei ein: Eine Frau ist auf einer wilden Party vergewaltigt worden. Noch bevor ihr die Kommissare helfen können, ist sie verschwunden. Die Spur führt ins Model- und Prostituiertenmilieu. Das Opfer hat ihren Körper auf exzessiven Partys zur Schau gestellt - Sex war bei ihren Diensten niemals inbegriffen. Ihr Agent streitet alles ab, aber die Kommissare stoßen auf viele Ungereimtheiten... Rechte: Sat.1

