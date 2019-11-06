K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Models im Drogensumpf
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein verzweifelter Notruf geht bei der Polizei ein: Eine Frau ist auf einer wilden Party vergewaltigt worden. Noch bevor ihr die Kommissare helfen können, ist sie verschwunden. Die Spur führt ins Model- und Prostituiertenmilieu. Das Opfer hat ihren Körper auf exzessiven Partys zur Schau gestellt - Sex war bei ihren Diensten niemals inbegriffen. Ihr Agent streitet alles ab, aber die Kommissare stoßen auf viele Ungereimtheiten... Rechte: Sat.1
