SAT.1Staffel 2Folge 96vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Junge wird auf dem Schulweg überfahren - der Fahrer begeht Unfallflucht und lässt das Kind sterben. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft kennt das Fluchtfahrzeug. Es gehört einer als Hexe verschrienen Frau. Auf der Beerdigung des Kindes erleben die Ermittler das Ausmaß des Hasses auf die angebliche Hexe, die ihre Unschuld beteuert ... Rechte: Sat.1

SAT.1
