Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

LEICHE ZUM GEBURTSTAG

SAT.1Staffel 2Folge 97vom 06.11.2019
LEICHE ZUM GEBURTSTAG

LEICHE ZUM GEBURTSTAGJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: LEICHE ZUM GEBURTSTAG

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein erfolgreicher Geschäftsmann bricht vergiftet auf der Feier zu seinem 60. Geburtstag zusammen - verdächtig ist der engste Familienkreis. Kurz vor dem Mord hatte der Mann seinen einzigen Sohn enterbt. Der behauptet, dass er nicht am Tatort war - doch das ist gelogen. Aber auch die Ehefrau des Opfers hat ein Motiv: Die über 20 Jahre jüngere Blondine hatte es offensichtlich nur auf das Geld ihres Mannes abgesehen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen