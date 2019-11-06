K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Krankenwagen des Todes
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein besorgter Ehemann meldet seine hochschwangere Frau als vermisst. Wenige Stunden später wird ihre Leiche gefunden. Kurz vor ihrem Tod hat die Schwangere noch entbunden, doch vom Baby fehlt jede Spur. Ihr Ex-Freund hat für die Tatzeit kein Alibi, und er hat die Tote und ihre neue Familie seit mehreren Monaten terrorisiert. Hat er die junge Mutter kaltblütig ermordet und das Baby entführt? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1