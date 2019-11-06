Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Rock 'n' Roll

SAT.1Staffel 3Folge 102vom 06.11.2019
Tödlicher Rock 'n' Roll

Folge 102: Tödlicher Rock 'n' Roll

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Sänger einer Rockband wird ermordet in einem Schrebergartenhaus gefunden - ein Rentner aus der Kolonie hatte häufig heftige Auseinandersetzungen mit dem Mann. Aber auch der Sänger einer verfeindeten Band hat ein Motiv, den verhassten Konkurrenten aus dem Weg zu räumen: Beide wollten in einem Musikwettbewerb einen Plattenvertrag gewinnen. Rechte: Sat.1

