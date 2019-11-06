K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Das blutige Brautkleid
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Brautmodengeschäft wird verwüstet und eine Schaufensterpuppe mit Blut beschmiert. Ein Haar vom Tatort führt die Kommissare auf die Spur russischer Schutzgelderpresser. Am Tag danach wird die Besitzerin des Brautladens tot aufgefunden: Sie ist auf dieselbe Art zugerichtet worden wie die Schaufensterpuppe. Wollte die Frau kein Schutzgeld zahlen und musste deshalb auf grausame Weise sterben? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1