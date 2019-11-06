Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das blutige Brautkleid

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Das blutige Brautkleid

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Brautmodengeschäft wird verwüstet und eine Schaufensterpuppe mit Blut beschmiert. Ein Haar vom Tatort führt die Kommissare auf die Spur russischer Schutzgelderpresser. Am Tag danach wird die Besitzerin des Brautladens tot aufgefunden: Sie ist auf dieselbe Art zugerichtet worden wie die Schaufensterpuppe. Wollte die Frau kein Schutzgeld zahlen und musste deshalb auf grausame Weise sterben? Rechte: Sat.1

