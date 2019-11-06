K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Tödliche Unschuld
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein wohlhabender Musikproduzent liegt erschlagen in seiner Villa. Seine Ehefrau behauptet, dass er keine Feinde hatte und sie eine glückliche Ehe führten. Doch sie lügt: Sie hat ein Verhältnis mit dem Kollegen ihres Mannes, und auch ihre beiden Töchter haben den Ermordeten abgrundtief gehasst. Als die 16-jährige Tochter sich plötzlich das Leben nehmen will, stoßen die Kommissare auf ein schändliches Familiengeheimnis. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
