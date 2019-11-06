Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Unschuld

SAT.1Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Tödliche Unschuld

Tödliche UnschuldJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Tödliche Unschuld

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein wohlhabender Musikproduzent liegt erschlagen in seiner Villa. Seine Ehefrau behauptet, dass er keine Feinde hatte und sie eine glückliche Ehe führten. Doch sie lügt: Sie hat ein Verhältnis mit dem Kollegen ihres Mannes, und auch ihre beiden Töchter haben den Ermordeten abgrundtief gehasst. Als die 16-jährige Tochter sich plötzlich das Leben nehmen will, stoßen die Kommissare auf ein schändliches Familiengeheimnis. Rechte: Sat.1

