K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Einsatz im Boxring
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine verheiratete Frau findet ihren Geliebten, einen Boxer, tot im Hinterhof eines Wettbüros. Das Opfer wurde brutal niedergeschlagen und offenbar ausgeraubt, kurz zuvor hatte er eine hohe Gewinnsumme abgeholt. Die Frau hat ihren Ehemann in Verdacht. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1