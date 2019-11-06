K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Tod im Liebesnest
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachdem eine Prostituierte in ihrer Wohnung erstochen wurde, sieht eine Nachbarin die Frau eines bekannten Immobilienmaklers vom Tatort flüchten. Und tatsächlich: Diese Frau hat die Wohnung der Prostituierten als Liebesnest benutzt und traf sich dort jede Woche zur gleichen Zeit mit einem verheirateten Jungbauern. Musste die Prostituierte sterben, weil sie das heimliche Liebespaar verraten wollte? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1