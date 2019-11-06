K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Tödliche Begierde
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Studentin wird brutal vergewaltigt und ermordet - schnell gerät ein Tischler aus dem Ort unter Verdacht, er soll bereits vor zwei Jahren eine Frau vergewaltigt haben. Doch er streitet alles ab. Und tatsächlich: Plötzlich gesteht ein anderer die Tat, mit grausamen Worten schildert er jedes einzelne Detail. Doch die Aussagen sind widersprüchlich... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
