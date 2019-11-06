Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord ohne Leiche

SAT.1Staffel 3Folge 15vom 06.11.2019
Mord ohne Leiche

Mord ohne LeicheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 15: Mord ohne Leiche

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Frau meldet ihren Ehemann als vermisst - er hat finanzielle Probleme und eine Geliebte. Der Freund der Tochter gesteht den Mord, angeblich hat er den Mann im Affekt getötet und anschließend die Leiche in einem Weiher versenkt. Aber wo ist die Leiche? Offensichtlich lügt der junge Mann. Will er den wahren Täter decken oder hat der Vermisste nur seinen Tod vorgetäuscht, um für seine Geliebte frei zu sein? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen