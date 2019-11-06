Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter verhaften die Kommissare eine Verdächtige - von der Beute fehlt jedoch jede Spur, es muss also einen Komplizen geben. Den vermuten sie im Bruder der Verdächtigen, der eine Spielhölle betreibt und seit Monaten mit enormen Geldsorgen kämpft. Auch der Liebhaber der Verdächtigen gerät ins Visier der Ermittler ... Rechte: Sat.1

SAT.1
