K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Der Kavalier-Killer
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau stürzt von dem Balkon ihres Geliebten und wird verletzt. Zeugen berichten, dass sich das Liebespaar kurz zuvor heftig gestritten hat. Der Mann beteuert seine Unschuld und schwört innige Liebe. Doch die Kommissare decken diverse Affären des Playboys auf, und auch sein Alibi ist zweifelhaft. Als der Fall schon gelöst scheint, stirbt der Hauptverdächtige bei einem mysteriösen Autounfall. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1