K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Spritztour in den Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Tödlicher Unfall an einer Landstraße - die Beifahrerin wird aus dem Wagen geschleudert. Der Fahrer begeht Unfallflucht und lässt das verletzte Mädchen sterbend zurück. Ihr Freund beschuldigt den Sohn seines Chefs. Der hat jedoch ein Alibi und belastet wiederum den Freund des toten Mädchens. Hat er seine Freundin am Straßenrand sterben lassen, um seinen Führerschein nicht zu verlieren? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1