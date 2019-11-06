Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vater unter Verdacht

SAT.1Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
In ganz Deutschland werden seit Wochen Banken ausgeraubt - beim letzten Coup hinterlässt der Täter Spuren, sie führen über Umwege zu einer Schönheitsklinik. Das Krankenhaus scheint in illegalen Organhandel verwickelt zu sein, aber den Kommissaren fehlen Beweise. Um an mehr Informationen zu gelangen, gibt sich Alexandra Rietz als Patientin aus und ermittelt undercover - ihre Tarnung fliegt auf... Rechte: Sat.1

