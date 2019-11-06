K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Vater unter Verdacht
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In ganz Deutschland werden seit Wochen Banken ausgeraubt - beim letzten Coup hinterlässt der Täter Spuren, sie führen über Umwege zu einer Schönheitsklinik. Das Krankenhaus scheint in illegalen Organhandel verwickelt zu sein, aber den Kommissaren fehlen Beweise. Um an mehr Informationen zu gelangen, gibt sich Alexandra Rietz als Patientin aus und ermittelt undercover - ihre Tarnung fliegt auf... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1