K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Therapie

SAT.1Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Ein bekannter Psychologe wird auf seinem Anwesen erschlagen. Seine Witwe ist in tiefer Trauer und lenkt den Verdacht auf einen ehemaligen, gewalttätigen Patienten ihres Mannes. Allerdings hat der Verdächtige ein Alibi. Doch dann finden die Ermittler heraus, dass die Hinterbliebene eine geheime Affäre hat: Anscheinend ist der psychisch gestörte Mann unsterblich in sie verliebt. Hat er den Psychologen getötet, um die Witwe für sich allein zu haben? Rechte: Sat.1

