SAT.1Staffel 3Folge 9vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Mann verunglückt tödlich auf einer Landstraße - die Bremsleitungen seines Wagens waren manipuliert. Ins Visier der Ermittler gerät die Witwe, weil sie immer wieder von ihrem Mann brutal misshandelt wurde und sich in zahlreiche Affären flüchtete. Eine davon war ihr Schwager, er wollte die Frau schon lange aus den Fängen seines brutalen Bruders befreien. Hat er die Bremsleitungen durchtrennt? Rechte: Sat.1

SAT.1
