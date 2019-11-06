Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Seitensprung

SAT.1Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Tödlicher Seitensprung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 17: Tödlicher Seitensprung

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau wird erpresst - sie wurde von einem Unbekannten mit ihrem Geliebten in einer eindeutigen Situation fotografiert. Der Erpresser fordert eine hohe Summe Geld, sonst wird er die Fotos ihrem Ehemann zeigen. Kurz nach einer gescheiterten Geldübergabe wird die Frau mit einer Überdosis Schlaftabletten in ihrer Wohnung gefunden - ihr Geliebter spricht von einem Mordanschlag ... Rechte: Sat.1

