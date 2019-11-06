Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Schlange

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Mörderische Schlange

Mörderische SchlangeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Mörderische Schlange

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In einer reichen Familie treibt ein Mörder ein hinterhältiges Spiel: Zunächst wird ein Paket mit einer Giftschlange geschickt - das Attentat misslingt. Dann gibt es einen neuen Anschlag: Der Sohn des Hauses stirbt, weil sein Whiskey vergiftet war. Seine Schwester scheint die Täterin zu sein, weil sie jetzt allein das gesamte Familienvermögen erbt. Aber sie behauptet, selbst Ziel der Anschläge gewesen zu sein... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen