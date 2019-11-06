K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Familie in Todesangst
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Mädchen wird an ihrem 18. Geburtstag brutal ermordet - als die Eltern davon erfahren, verdächtigt der Vater einen ehemaligen Angestellten, der nach einem langen Gefängnisaufenthalt wieder auf freiem Fuß ist. Am gleichen Tag geht bei den Kommissaren ein anonymer Anruf ein: Ein Erpresser gibt an, den Täter zu kennen und spricht von weiteren Morden. Gegen einen größeren Geldbetrag gäbe er sein Wissen preis... Als die Geldübergabe scheitert, stirbt die Mutter des Opfers... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
