Familie in Todesangst

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Familie in Todesangst

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Mädchen wird an ihrem 18. Geburtstag brutal ermordet - als die Eltern davon erfahren, verdächtigt der Vater einen ehemaligen Angestellten, der nach einem langen Gefängnisaufenthalt wieder auf freiem Fuß ist. Am gleichen Tag geht bei den Kommissaren ein anonymer Anruf ein: Ein Erpresser gibt an, den Täter zu kennen und spricht von weiteren Morden. Gegen einen größeren Geldbetrag gäbe er sein Wissen preis... Als die Geldübergabe scheitert, stirbt die Mutter des Opfers... Rechte: Sat.1

SAT.1
