K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Tochter in Todesangst
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Tochter eines reichen Unternehmerehepaares ist verschwunden - Blutspuren im Wohnzimmer deuten auf eine Entführung hin. Tatsächlich meldet sich kurze Zeit später ein Unbekannter per Telefon und verlangt 500.000 Euro Lösegeld. Der Verdacht fällt auf einen ehemaligen Angestellten des Unternehmers: Er hat hohe Schulden und wurde vor kurzem entlassen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1