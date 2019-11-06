Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Mutterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 111vom 06.11.2019
Tödliche Mutterliebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 111: Tödliche Mutterliebe

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Mann liegt erstochen im Wald. Das Opfer und seine Freunde veranstalteten regelmäßig Saufgelage mit Prostituierten in einer Waldhütte. Die Ehefrauen wissen angeblich von nichts. Dann finden die Kommissare ein grausames Video. Die Männer hatten vor dem Mord nicht nur Prostituierte bestellt, sondern auch ein unschuldiges Mädchen vergewaltigt. Rechte: Sat.1

