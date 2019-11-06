K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Schüler in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kommissare ermitteln an Michael Nasebands ehemaliger Schule - einer der Lehrer ist verschwunden. Kurz darauf wird er erschlagen aufgefunden. Die Witwe berichtet von einer möglichen Affäre ihres Mannes, und tatsächlich traf er sich mit seiner Referendarin. Aber sie scheint nicht die einzige gewesen zu sein - eine Schülerin gerät unter Verdacht, den Lehrer noch kurz vor seinem Tod getroffen zu haben... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1