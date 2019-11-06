K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Der sexhungrige Chef
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine schwangere Putzfrau wird in Anwesenheit der Kommissare entlassen - zwei Tage später ist der Personalchef der Reinigungsfirma tot. Seine Ehefrau beschreibt ihn als liebenden Ehemann, seine Angestellten hingegen als skrupelloses Schwein. Eine versteckte Videokamera im Büro des Toten entlarvt ihn tatsächlich als sexgieriges Monster! Die Putzfrauen mussten auf seine unmoralischen Angebote eingehen, um ihren Job zu behalten... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1