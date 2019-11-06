Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 26vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau erwacht verletzt und vollkommen durchnässt an einem Flussufer - sie kann sich an nichts mehr erinnern. Mit einem Privatdetektiv versucht sie, ihrer Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Bei seinen Ermittlungen scheint er schlafende Hunde zu wecken, und plötzlich wird der Jäger zum Gejagten. Als ein Auftragskiller die Frau umbringen will, können die Kommissare sie vor dem Tod retten, aber der Detektiv wird ermordet... Rechte: Sat.1

