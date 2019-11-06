Mörderische VergangenheitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Mörderische Vergangenheit
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau erwacht verletzt und vollkommen durchnässt an einem Flussufer - sie kann sich an nichts mehr erinnern. Mit einem Privatdetektiv versucht sie, ihrer Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Bei seinen Ermittlungen scheint er schlafende Hunde zu wecken, und plötzlich wird der Jäger zum Gejagten. Als ein Auftragskiller die Frau umbringen will, können die Kommissare sie vor dem Tod retten, aber der Detektiv wird ermordet... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1