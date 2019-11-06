Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mit Vollgas in den Tod

SAT.1Staffel 3Folge 32vom 06.11.2019
Mit Vollgas in den Tod

Mit Vollgas in den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Mit Vollgas in den Tod

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein skrupelloser Autoraser tötet einen Rentner und begeht Fahrerflucht. Ein junger Mann gerät unter Verdacht, bestreitet jedoch die Tat - kurze Zeit später nimmt er sich das Leben und hinterlässt einen Schuldbrief. Seine Freundin glaubt nicht, dass es Selbstmord war und gibt den Kommissaren einen Hinweis: Sie und ihr Freund haben in der Tatnacht an einem illegalen Autorennen teilgenommen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen