SAT.1Staffel 3Folge 33vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als ihr Mann niedergestochen wird, ist seine politisch engagierte Ehefrau schockiert. Sie steht kurz vor der Wahl zum Stadtrat und hat angeblich keine Ahnung, wer hinter dem Mord stecken könnte. Doch das Opfer hatte ein Geheimnis: Er hat sich als Frau verkleidet und nachts in einer Schwulenbar getanzt, die Ehefrau wusste von der heimlichen Homosexualität ihres Mannes... Rechte: Sat.1

SAT.1
