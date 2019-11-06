Kommissar unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Kommissar unter Verdacht
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Rietz und Vukovic werden zu einem Mord gerufen: Eine blonde Frau wurde in ihrem Hotelbett erstochen - Alexandra Rietz findet am Tatort das Feuerzeug ihres Kollegen Michael Naseband. Sie weiß: Er hatte am Abend zuvor ein Date mit einer Blondine. Naseband gerät unter Mordverdacht, er kann sich angeblich an nichts mehr erinnern... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1