Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar unter Verdacht

SAT.1Staffel 3Folge 34vom 06.11.2019
Kommissar unter Verdacht

Kommissar unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Kommissar unter Verdacht

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Rietz und Vukovic werden zu einem Mord gerufen: Eine blonde Frau wurde in ihrem Hotelbett erstochen - Alexandra Rietz findet am Tatort das Feuerzeug ihres Kollegen Michael Naseband. Sie weiß: Er hatte am Abend zuvor ein Date mit einer Blondine. Naseband gerät unter Mordverdacht, er kann sich angeblich an nichts mehr erinnern... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen