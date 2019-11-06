Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesgrüße aus der Südsee

SAT.1Staffel 3Folge 36vom 06.11.2019
Todesgrüße aus der Südsee

Todesgrüße aus der SüdseeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Todesgrüße aus der Südsee

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In einem Park wird eine männliche Leiche gefunden - ein verheirateter Geschäftsmann. Obwohl er seit mehr als sechs Wochen tot ist, hat ihn seine Ehefrau nicht als vermisst gemeldet. Angeblich wollte ihr Mann ein halbes Jahr aussteigen und eine Segelreise in die Südsee machen. Aber er führte ein Doppelleben und hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. Musste der Mann sterben, weil seine Ehefrau hinter sein Geheimnis gekommen ist? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen