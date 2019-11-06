Todesgrüße aus der SüdseeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Todesgrüße aus der Südsee
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In einem Park wird eine männliche Leiche gefunden - ein verheirateter Geschäftsmann. Obwohl er seit mehr als sechs Wochen tot ist, hat ihn seine Ehefrau nicht als vermisst gemeldet. Angeblich wollte ihr Mann ein halbes Jahr aussteigen und eine Segelreise in die Südsee machen. Aber er führte ein Doppelleben und hatte eine Affäre mit seiner Sekretärin. Musste der Mann sterben, weil seine Ehefrau hinter sein Geheimnis gekommen ist? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
