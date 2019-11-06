Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 48vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Agent für Krimiautoren liegt erstochen in seinem Büro. Kurz vor seinem Tod hatte er ein Treffen mit einer Autorin - sie ist die Letzte, die ihn lebend gesehen hat. Doch die junge Frau ist seit dem Mord spurlos verschwunden. Immer wieder finden die Kommissare versteckte Hinweise, die sie zur letzten Zeugin führen, doch es scheint unmöglich, sie zu fassen. Rechte: Sat.1

